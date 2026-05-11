Πρωταθλήτριες και πάλι οι Κορασίδες του Προμηθέα

Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσαν τις φετινές αγωνιστικές τους υποχρεώσεις οι Κορασίδες του Προμηθέα, κατακτώντας αήττητες το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ-Η και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την κυριαρχία τους στο γυναικείο αναπτυξιακό μπάσκετ της περιοχής.

Η ομάδα του Προμηθέα ολοκλήρωσε τη σεζόν με 16 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και παρουσιάζοντας σταθερότητα, ποιότητα και αγωνιστική ωριμότητα. Η φετινή επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτελεί το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα για τις Κορασίδες του συλλόγου και συνολικά το έκτο πρωτάθλημα ΕΣΚΑΗ στα επτά τελευταία χρόνια, επίδοση που αποτυπώνει τη συστηματική δουλειά που γίνεται στις αναπτυξιακές ομάδες κοριτσιών του συλλόγου.

Στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, που διεξήχθη σε πανηγυρικό κλίμα απέναντι στον Αίολο, οι αθλήτριες του Προμηθέα επικράτησαν με το εμφατικό 40-76, προσφέροντας όμορφο θέαμα και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους ανωτερότητα. Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Προμηθέας επέβαλε τον ρυθμό του και έκλεισε την πρώτη περίοδο με σημαντικό προβάδισμα (6-31). Ο Αίολος προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο, παρουσιάζοντας πολύ καλά στοιχεία και μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως η ποιότητα και η συγκέντρωση των παικτριών του Προμηθέα επέτρεψαν στην ομάδα να διατηρήσει τον έλεγχο και να κλείσει το ημίχρονο στο 19-41.

Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε το ποιοτικό και γρήγορο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες, με τον Προμηθέα να κυριαρχεί και στις δύο πλευρές του γηπέδου, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 40-76. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονα πανηγυρική ατμόσφαιρα, με τις αθλήτριες, το τεχνικό επιτελείο και τους φίλους της ομάδας να πανηγυρίζουν ακόμη μία σημαντική επιτυχία για το γυναικείο πρόγραμμα του συλλόγου.

Η φετινή πορεία των κορασίδων του Προμηθέα αποτελεί συνέχεια της περσινής συγκλονιστικής κατάκτησης του τίτλου, όταν η ομάδα είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακή ανατροπή καλύπτοντας διαφορά 17 πόντων απέναντι στον Απόλλωνα και κερδίζοντας στη συνέχεια τον τίτλο. Η περσινή εμπειρία λειτούργησε ως επιπλέον κίνητρο για τις αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο, που εργάστηκαν με συνέπεια και αφοσίωση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με στόχο να παραμείνουν στην κορυφή.

Η νέα αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα κοριτσιών του Προμηθέα συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το γυναικείο μπάσκετ της Δυτικής Ελλάδας, επενδύοντας όχι μόνο στην αγωνιστική πρόοδο, αλλά και στη διαμόρφωση αθλητριών με ήθος, πειθαρχία και ομαδικό πνεύμα.