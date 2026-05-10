Καλές επιδόσεις στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου στο Παμπελοποννησιακό

Ο 5ος όμιλος
Το Διασυλλογικό πρωτάθλημα του 5ου ομίλου πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο στην Πάτρα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
Είχαμε και την κατάρριψη ενός στοιχειωμέου ρεκόρ στα χαμηλά εμπόδια. Ο Παναγιώτης Σαμίκος του Ατλαντα Πατρών (προπονητής ο Ανδρέας Τσιαγάς) τερμάτισε τα 400μ. εμπ. σε 56’’.28 κατάρρίπτοντας έτσι το ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στα 400μ. εμπ. παίδων (Κ18) που είχε ο Θόδωρος Κατσιγιάννης της Ολυμπιάδας με 57’’.03 από το 1998!
Οι καλύτερες επιδόσεις του διημέρου:
Ο 18χρονος Σπύρος Κονιδάρης σημείωσε δύο νίκες. Στα 400μ με 48.60 με δεύτερο τον Δημήτρη Μπούμη και τρίτο τον Σάκη Μπελεζίνη με 49.56. Κάτω από τα 50 δευτερόλεπτα έκανε και ο τέταρτος Παναγιώτης Μπερτόλης με 49.91.
Στα 200μ ο Κονιδάρης πέτυχε 21.89 (0.0) και τον ακολούθησε ο Γκέρσι Σουλειμάνι με 22.03.
Ο αθλητής της ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γκέρσι Σουλεΐμάνι έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στα 200μ με επίδοση 22.03 (προπονητής Βασίλης Μεταξάς)
Στη σφυροβολία η Κωνσταντίνα Κάρτσωνα έριξε 54,14μ σημειώνοντας ατομική επίδοση. Δεύτερη ήταν η Ιωάννα Πετεινάρη με 52,29μ και τρίτη η Γεωργία Δέλγα με 48,48μ.
Ο Δημήτρης Τσιμπούκης πέρασε τα 4,80, στο άλμα επί κοντώ.
Στα 100μ η Βασιλική Καντερέ τερμάτισε σε 12.33 (-1.2) και στα 200μ σε 25.46 (-0.6).
Στη σφαιροβολία Κ20 ο Κωνσταντίνος Μαρίνος έριξε 17,07μ (6κλ) και ο Αριστίων Παπαδόπουλος 16,89μ.
Ο Γιάννης-Μάριος Μητρόπουλος πήδηξε 7,07μ (-0.7) στο μήκος και ο Ιωήλ - Διονύσιος Κουλιέρης 7,01μ (+0.3).
Ο 19χρονος Νίκος Μπιλιανός σημείωσε 3.54.19 στα 1500μ.
Ο Ορέστης Εμμανουηλίδης έτρεξε τα 400μ εμπόδια σε 52.94.
Η Μυρτώ Βαλαχά κάλυψε τα 800μ σε 2.14.54 και στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών ο Αλέξανδρος Σκούρτης σημείωσε 1.52.35 έναντι 1.52 62 του Νίκου Μπιλιάνου.
Η Ευγενία Πατσαλά πέτυχε 17.39.45.
Στους άνδρες τρεις αθλητές κατέβηκαν τα 15 λεπτά. Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης 14.26.79, ο Γιώργος Κύρτσης 14.53.61 και ο Νίκος Σταμούλης 14.59.21.
