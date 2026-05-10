Καλές επιδόσεις στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου στο Παμπελοποννησιακό

Το Διασυλλογικό πρωτάθλημα του 5ου ομίλου πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο στην Πάτρα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Είχαμε και την κατάρριψη ενός στοιχειωμέου ρεκόρ στα χαμηλά εμπόδια. Ο Παναγιώτης Σαμίκος του Ατλαντα Πατρών (προπονητής ο Ανδρέας Τσιαγάς) τερμάτισε τα 400μ. εμπ. σε 56’’.28 κατάρρίπτοντας έτσι το ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στα 400μ. εμπ. παίδων (Κ18) που είχε ο Θόδωρος Κατσιγιάννης της Ολυμπιάδας με 57’’.03 από το 1998!

Οι καλύτερες επιδόσεις του διημέρου:

Ο 18χρονος Σπύρος Κονιδάρης σημείωσε δύο νίκες. Στα 400μ με 48.60 με δεύτερο τον Δημήτρη Μπούμη και τρίτο τον Σάκη Μπελεζίνη με 49.56. Κάτω από τα 50 δευτερόλεπτα έκανε και ο τέταρτος Παναγιώτης Μπερτόλης με 49.91.

Στα 200μ ο Κονιδάρης πέτυχε 21.89 (0.0) και τον ακολούθησε ο Γκέρσι Σουλειμάνι με 22.03.

Ο αθλητής της ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γκέρσι Σουλεΐμάνι έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στα 200μ με επίδοση 22.03 (προπονητής Βασίλης Μεταξάς)

Στη σφυροβολία η Κωνσταντίνα Κάρτσωνα έριξε 54,14μ σημειώνοντας ατομική επίδοση. Δεύτερη ήταν η Ιωάννα Πετεινάρη με 52,29μ και τρίτη η Γεωργία Δέλγα με 48,48μ.

Ο Δημήτρης Τσιμπούκης πέρασε τα 4,80, στο άλμα επί κοντώ.

Στα 100μ η Βασιλική Καντερέ τερμάτισε σε 12.33 (-1.2) και στα 200μ σε 25.46 (-0.6).

Στη σφαιροβολία Κ20 ο Κωνσταντίνος Μαρίνος έριξε 17,07μ (6κλ) και ο Αριστίων Παπαδόπουλος 16,89μ.

Ο Γιάννης-Μάριος Μητρόπουλος πήδηξε 7,07μ (-0.7) στο μήκος και ο Ιωήλ - Διονύσιος Κουλιέρης 7,01μ (+0.3).

Ο 19χρονος Νίκος Μπιλιανός σημείωσε 3.54.19 στα 1500μ.

Ο Ορέστης Εμμανουηλίδης έτρεξε τα 400μ εμπόδια σε 52.94.

Η Μυρτώ Βαλαχά κάλυψε τα 800μ σε 2.14.54 και στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών ο Αλέξανδρος Σκούρτης σημείωσε 1.52.35 έναντι 1.52 62 του Νίκου Μπιλιάνου.

Η Ευγενία Πατσαλά πέτυχε 17.39.45.

Στους άνδρες τρεις αθλητές κατέβηκαν τα 15 λεπτά. Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης 14.26.79, ο Γιώργος Κύρτσης 14.53.61 και ο Νίκος Σταμούλης 14.59.21.

