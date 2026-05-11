Νάπολη Πατρών: Πρωτιά στο σημαντικό τουρνουά άμμου

Η Napoli Patron BSC κατέκτησε το φετινό τρόπαιο μετά από μία σπουδαία πορεία απέναντι σε δυνατούς διεθνείς αντιπάλους, γεμάτη πάθος, ένταση και μεγάλες στιγμές στην άμμο.

Ένα τουρνουά υψηλού επιπέδου ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, προσφέροντας δυνατές αναμετρήσεις, όμορφο θέαμα και μοναδικές στιγμές beach soccer για όλη την πόλη.

Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη, όπως κάθε χρόνο, στη μνήμη του Σπύρου Αβράμη.

Έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο άθλημα και συνέδεσε το όνομά του με το beach soccer, την αγάπη για τον αθλητισμό και τη δημιουργία αυτής της μεγάλης διοργάνωσης.

Το 7ο Spyros Avramis Beach Soccer International Cup δεν ήταν μόνο μία σειρά αγώνων. Ήταν μία γιορτή αθλητισμού, πάθους και μνήμης.

Από την Νάπολη Πατρών ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που βρέθηκε δίπλα μας όλες αυτές τις ημέρες και στήριξε την ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η δύναμη της πόλης ήταν μαζί μας σε κάθε παιχνίδι. Δείτε λιγότερα