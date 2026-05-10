Eurovision: Ο Akylas έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο τιρκουάζ χαλί

Ξεχωριστή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Akylas στο τιρκουάζ χαλί της φετινής Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, τραβώντας τα βλέμματα με την παρουσία του.

Ο τραγουδιστής που εκπροσωπεί με καλές αξιώσεις φέτος την Ελλάδα στον κορυφαίο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό εμφανίστηκε με εμπνευσμένη ενδυμασία, κρατώντας σημαίες της χώρας μας στα χέρια του, πλαισιωμένος από τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Έχοντας τα... κλασικά γυαλιά ηλίου του και το παραδοσιακό σκουφάκι του που πλέον έχει γίνει σήμα κατατεθέν του, ο Akylas περπάτησε στο τιρκουάζ χαλί κατά την παρουσίαση των συμμετεχόντων στον φετινό διαγωνισμό, λίγο πριν τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού της Τρίτης που θα κρίνει το αν θα δώσουμε το «παρών» στον μεγάλο τελικό.

