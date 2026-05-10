Τραμπ: «Το Ιράν έχει ηττηθεί και το ξέρει, σε δύο εβδομάδες θα τους έχουμε εξοντώσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειάζονταν περίπου δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Ερωτηθείς από την ανεξάρτητη δημοσιογράφο Σέριλ Άτκινσον, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε εξάλλου ότι οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο» και επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να χλευάσει άλλη μια φορά τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη».

Η δημοσιοποίηση αυτής της συνέντευξης έγινε ενώ το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι απάντησε στην τελευταία αμερικανική πρόταση, η οποία έχει στόχο να τερματισθεί η σύγκρουση που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

