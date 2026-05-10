Συναγερμός στη Γαλλία: Γάλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius επαναπατρίστηκε με ύποπτα συμπτώματα χανταϊού

Οι επαναπατρισμένοι πολίτες λαμβάνουν ήδη ιατρική φροντίδα και πρόκειται να υποβληθούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις
Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία μετά τον επαναπατρισμό πέντε πολιτών, καθώς ένας εξ αυτών εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα χανταϊού κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής, οδηγώντας τις υγειονομικές Αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι μόλις διαπιστώθηκαν τα συμπτώματα και οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι να υπάρξουν νεότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας τους.
Όπως ανέφερε, οι επαναπατρισμένοι πολίτες λαμβάνουν ήδη ιατρική φροντίδα και πρόκειται να υποβληθούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις και συνεχή αξιολόγηση από τους γιατρούς, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση προχωρά άμεσα στη λήψη έκτακτων μέτρων. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μέσα στη νύχτα θα εκδοθεί ειδικό διάταγμα που θα προβλέπει μέτρα απομόνωσης για όσους θεωρούνται στενές επαφές των πιθανών κρουσμάτων.
Οι Αρχές θέλουν να αποτρέψουν κάθε κίνδυνο διασποράς στον γενικό πληθυσμό, με την κατάσταση να παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό.
Οι ΗΠΑ έχουν την ιρανική απάντηση, χωρίς αντίδραση ακόμη ο Τραμπ
Καναδάς: Μηχανή κρεμόταν από φανάρι μετά από τροχαίο- ΒΙΝΤΕΟ
Λευκάδα: Σειριακοί αριθμοί και λογισμικό ρίχνουν φως στο μυστήριο με το drone - Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr