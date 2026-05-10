Συναγερμός στη Γαλλία: Γάλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius επαναπατρίστηκε με ύποπτα συμπτώματα χανταϊού

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία μετά τον επαναπατρισμό πέντε πολιτών, καθώς ένας εξ αυτών εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα χανταϊού κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής, οδηγώντας τις υγειονομικές Αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι μόλις διαπιστώθηκαν τα συμπτώματα και οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι να υπάρξουν νεότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας τους.

Όπως ανέφερε, οι επαναπατρισμένοι πολίτες λαμβάνουν ήδη ιατρική φροντίδα και πρόκειται να υποβληθούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις και συνεχή αξιολόγηση από τους γιατρούς, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα.





