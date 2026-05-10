Οι ΗΠΑ έχουν την ιρανική απάντηση, χωρίς αντίδραση ακόμη ο Τραμπ

Δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη τοποθέτηση από την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς η απάντηση του Ιράν στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός έχει διαβιβαστεί στις ΗΠΑ μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αν και είναι νωρίς για οποιαδήποτε επίσημη αντίδραση, έχουν υπάρξει έμμεσες συνομιλίες και παρεμβάσεις, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον υπουργό Εξωτερικών να μιλούν ξεχωριστά με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τις προσπάθειες μετατροπής αυτής της κατάπαυσης του πυρός, η οποία ισχύει εδώ και περίπου ένα μήνα, σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου.

Δύο βασικά εμπόδια

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια, όπως ήταν: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ και η άρνηση του Ιράν να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, εκτός εάν τα πλοία αυτά αποδεχτούν τις ιρανικές απαιτήσεις.

Με αυτή την κατάσταση να αποτελεί ακόμη σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα μια κατάπαυση του πυρός μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου.

Ίσως το πιο σημαντικό σημείο είναι ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να επικοινωνούν έμμεσα με τους Ιρανούς ομολόγους τους μέσω των Πακιστανών, των Καταριανών, των Αιγυπτίων, των Ιορδανών και άλλων εθνών στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν μια ολοκληρωτική επιστροφή στον πόλεμο, παρόλο που οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και είναι έτοιμες να επαναλάβουν τις μάχες εάν αυτό κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να σπάσει το αδιέξοδο.







