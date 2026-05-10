Επεισόδια στο Πύργος-Ζάκυνθος: Τραυματισμός παίκτη των φιλοξενούμενων και διακοπή του αγώνα μετά από ρίψεις μπουκαλιών

Με ένταση και επεισόδια διεξήχθη η κρίσιμη αναμέτρηση των μπαράζ ανόδου από τη Γ' Εθνική στη Superleague 2 ανάμεσα στον Πύργο και τη Ζάκυνθο, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες στη μάχη της ανόδου.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κόκκορη και λίγα λεπτά αργότερα η ομάδα του Ζακύνθου ισοφάρισε με πέναλτι.

Κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών ένα από τα δεκάδες μπουκάλια που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο τραυμάτισε παίκτη στο κεφάλι.

Ο παίκτης της Ζακύνθου έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάσειση. Μάλιστα, ο ΑΠΣ Ζάκυνθος ανέβασε φωτογραφία στα social όπου φαίνεται το ματωμένο κεφάλι του Μπαστακού.

Μετά από μια σύντομη σύσκεψη όλων των υπευθύνων του αγώνα, ο διαιτητής έδειξε σε όλους την άγουσα προς τα αποδυτήρια με αποτέλεσμα την διακοπή της αναμέτρησης.