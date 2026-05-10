Ντούα Λίπα: Αγωγή $15 εκατ. στη Samsung επειδή χρησιμοποίησαν το πρόσωπό της για να διαφημίσουν τηλεοράσεις

Αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατέθεσε η Ντούα Λίπα κατά της Samsung, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε την εικόνα της για την προώθηση τηλεοράσεων χωρίς την άδειά της.

Σύμφωνα το Variety, η αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου στις ΗΠΑ, αναφέρει πως η εταιρεία φέρεται να τοποθέτησε φωτογραφία της τραγουδίστριας στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων από πέρυσι, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει το προϊόν.

Η Ντούα Λίπα υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία γνώση ή έλεγχο για τη χρήση της εικόνας της, ενώ, όπως αναφέρεται, ουδέποτε θα έδινε τη συγκατάθεσή της για μια τέτοια καμπάνια.