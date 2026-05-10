Στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα φτάσει στην Ελευσίνα ο Έλληνας επιβάτης του Hondius- Θα μεταφερθεί στο Αττικόν για καραντίνα 45 ημερών

Ο επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναμένεται να ολοκληρωθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας, περίπου στις 4, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το αεροσκάφος C27 απογειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής από την Ελλάδα και αναμένεται να φτάσει σε λίγες ώρες στην Ολλανδία, προκειμένου να παραλάβει τον ασθενή και να επιστρέψει άμεσα στη χώρα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας:

Ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Αποβιβάζονται οι επιβάτες του MV Hondius με τον χανταϊό στο λιμάνι της Τενερίφης - Δείτε live

Νωρίτερα, στην Τενερίφη έφτασε το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για ξέσπασμα του χανταϊού, έπειτα από τον θάνατο τριών ανθρώπων που συνδέθηκαν με τη νόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου.

Το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια Νησιά, με τις ισπανικές αρχές να θέτουν σε εφαρμογή μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση επαναπατρισμού των 147 επιβατών, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες.

Δείτε live:







