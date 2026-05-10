Πάτρα: Εκδήλωση για τη Μουσικοκινητική Αγωγή Orff στο 29ο Μουσικό Μάιο

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στις 8.30μ.μ. και στα πλαίσια του 29 ου Μουσικού Μαΐου, από τη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών και το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη και με την υποστήριξη του ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, διοργανώνεται διάλεξη με θέμα: “Μουσικοκινητική Αγωγή Orff: από τις απαρχές στο σήμερα”, από την μουσικοπαιδαγωγό και υπεύθυνη του Τμήματος Μουσικοκινητικής του Ωδείου, κ. Μαρίνα Μαυρόγιαννη.

Η Μουσικοκινητική Αγωγή Orff συνιστά διεθνώς μία από τις πλέον επιδραστικές και διαχρονικές προσεγγίσεις στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης των παιδιών. Δημιουργήθηκε στις αρχές του 20 ου αιώνα από τον Γερμανό συνθέτη Carl Orff και την συνεργάτιδά του Gunild Keetman και βασίζεται στη ένωση μουσικής, κίνησης και λόγου. Στο πλαίσιο της διάλεξης θα παρουσιαστεί η ιστορική αναδρομή της γένεσης και της εξέλιξης του Orff-Schulwerk, καθώς και των παιδαγωγικών αρχών που το διέπουν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο που συμβάλλει στην ολιστική ανάπτυξη του παιδιού, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη βιωματική μάθηση. Παράλληλα, θα εξεταστεί η πορεία και η διάδοση της Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff στον ελληνικό χώρο. Θα αναλυθεί ο ρόλος και η σημασία της Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στις ανάγκες των παιδιών του 21 ου αιώνα.

Η Μαρίνα Μαυρόγιαννη γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι πτυχιούχος Ειδικού Αρμονίας από το Ωδείο Ραϋμόνδη (τάξη Ι. Μεταλληνού) και πτυχιούχος Πιάνου από το Ωδείο Σκαλκώτα (τάξη Π. Μιχαηλίδου). Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών στη Μουσικοκινητική Αγωγή Orff-Schulwerk του Orff Institut, Universität Mozarteum Salzburg, καθώς και κάτοχος των επιπέδων Orff I-II-III από το University of St. Thomas (MN, USA). Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων πιάνου, χορού, μουσικοθεραπείας και μουσικοκινητικής αγωγής, καθώς και διεθνή συμπόσια στην Ελλάδα, την Αυστρία, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Ρυθμοί και The Orff Echo. Διδάσκει Μουσικοκινητική Αγωγή Orff και πιάνο στο Ωδείο Πατρών Φιλαρμονική Εταιρία. Είναι μέλος της American Orff-Schulwerk Association.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών (Ρήγα Φερραίου 7) με ελεύθερη είσοδο. Παρακαλούμε να γίνει σεβαστή η ώρα έναρξης.