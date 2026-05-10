Καναδάς: Μηχανή κρεμόταν από φανάρι μετά από τροχαίο- ΒΙΝΤΕΟ

Ο οδηγός στάθηκε απίστευτα τυχερός καθώς τραυματίστηκε σοβαρά αλλά η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο
Σκηνές από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στον Καναδά, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και εκτοξευόμενη κατέληξε να κρέμεται πάνω σε στύλο φωτεινού σηματοδότη. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους αυτόπτες μάρτυρες που παρακολουθούσαν όσα συνέβησαν.
Το τρομακτικό τροχαίο στον Καναδά σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 09.05.2026, στη Scott Road, κοντά στα σύνορα Σάρεϊ και Δέλτα, με τη μηχανή να «καρφώνεται» πάνω στο φανάρι μετά τη σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο. Οι εικόνες από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, καθώς δύσκολα μπορεί κανείς να πιστέψει πώς το δίκυκλο κατέληξε να αιωρείται πάνω από τον δρόμο.
Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και την απίστευτη πορεία της μοτοσικλέτας, ο οδηγός στάθηκε απίστευτα τυχερός. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, τραυματίστηκε σοβαρά αλλά η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, γεγονός που πολλοί χαρακτηρίζουν πραγματικό θαύμα.
Από την άλλη πλευρά, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν υπέστη το παραμικρό και βγήκε εντελώς αλώβητος από τη σύγκρουση.
Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εντυπωσιακό τροχαίο.
