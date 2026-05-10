Μεγάλη επιχείρηση σε απομονωμένο νησί για την περίθαλψη Βρετανού με συμπτώματα χανταϊού- ΒΙΝΤΕΟ

Οι συμμετέχοντες έπεσαν με αλεξίπτωτα στο νησί μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό, οξυγόνο και ανθρωπιστική βοήθεια
Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση σε απομονωμένη περιοχή του πλανήτη, προκειμένου να διαχειριστούν περιστατικό Βρετανού που παρουσίασε συμπτώματα παρόμοια με χανταϊό, με τη συνδρομή των Ειδικών Δυνάμεων.
Σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό, έξι αλεξιπτωτιστές, ένας σύμβουλος της RAF και νοσηλεύτρια του στρατού χρειάστηκε να μεταβούν με ειδική πτήση στο νησό Τρίσταν Ντα Κούνια, στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό και να πηδήξουν με αλεξίπτωτα προκειμένου να προσφέρουν την απαραίτητη περίθαλψη σε Βρετανό πολίτη κάτοικο του νησιού που είχε εμφανίσει συμπτώματα όμοια με αυτά του χανταϊού.
Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι Βρετανοί πηδούν με τα αλεξίπτωτά τους από την ανοιχτή ράμπα του στρατιωτικού αεροσκάφους.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες έπεσαν με αλεξίπτωτα στο νησί μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό, οξυγόνο και ανθρωπιστική βοήθεια για την υποστήριξη του Βρετανού ασθενούς. Το αεροσκάφος RAF A400M απογειώθηκε από τη βάση RAF Brize Norton με ενδιάμεσο σταθμό το Ascension Island, ενώ η αποστολή υποστηρίχθηκε και από αεροσκάφος ανεφοδιασμού RAF Voyager.
