Μεγάλη επιχείρηση σε απομονωμένο νησί για την περίθαλψη Βρετανού με συμπτώματα χανταϊού- ΒΙΝΤΕΟ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση σε απομονωμένη περιοχή του πλανήτη, προκειμένου να διαχειριστούν περιστατικό Βρετανού που παρουσίασε συμπτώματα παρόμοια με χανταϊό, με τη συνδρομή των Ειδικών Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό, έξι αλεξιπτωτιστές, ένας σύμβουλος της RAF και νοσηλεύτρια του στρατού χρειάστηκε να μεταβούν με ειδική πτήση στο νησό Τρίσταν Ντα Κούνια, στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό και να πηδήξουν με αλεξίπτωτα προκειμένου να προσφέρουν την απαραίτητη περίθαλψη σε Βρετανό πολίτη κάτοικο του νησιού που είχε εμφανίσει συμπτώματα όμοια με αυτά του χανταϊού.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι Βρετανοί πηδούν με τα αλεξίπτωτά τους από την ανοιχτή ράμπα του στρατιωτικού αεροσκάφους.

