Θεσσαλονίκη: Διαφορές για ναρκωτικά φαίνεται να οδήγησαν στη δολοφονία του 54χρονου

Μυστήριο στην υπόθεση δολοφονίας που αποκαλύφθηκε το βράδυ του Σαββάτου (09.05.2026) στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο άνδρες, ηλικίας 44 και 43 ετών, φέρονται να πυροβόλησαν θανάσιμα έναν 54χρονο και στη συνέχεια να έριξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού συνεχίζονται από διασώστες, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Όλα συνέβησαν στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, όταν οι τρεις άνδρες συνάντησαν σε σπίτι, δύο Ρομά. Η λογομαχία που ξεκίνησε μεταξύ τους κατέληξε σε δολοφονία όταν ο ένας εξ αυτών άρπαξε το όπλο του δεύτερου και τον σκότωσε.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι τρεις άνδρες φαίνεται να διαφώνησαν εξαιτίας διαφορών που είχαν σχετικά με υπόθεση ναρκωτικών.

Μετά την άγρια δολοφονία του άνδρα οι δύο άνδρες πήραν την σορό και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προσπαθώντας να κρύψουν τα ίχνη τους.

Πολίτης ενημέρωσε αμέσως την ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό με αστυνομικούς να ξεκινούν επί τόπου έρευνα. Όπως είπε, οι δύο γιοι του ήταν αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας, καθώς είδαν τους δράστες να μεταφέρουν τη σορό του θύματος σε αυτοκίνητο.

Λίγη ώρα μετά, εντόπισαν τους δύο δράστες οι οποίοι ομολόγησαν τόσο τη δολοφονία, όσο και το ότι πέταξαν τη σορό στον ποταμό. Οι Aρχές τους πέρασαν αμέσως χειροπέδες ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό της σορού. Στο σημείο έχει φτάσει Αστυνομία και ΕΜΑΚ.

Την υπόθεση δολοφονίας έγινε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.