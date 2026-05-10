Μαζική συμμετοχή στην κατάβαση του Βουραϊκού και μήνυμα για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού- ΦΩΤΟ

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ετήσια κατάβαση του φαραγγιού του Βουραϊκού, ενώ κατά τη διάρκεια της δράσης εκφράστηκε και το αίτημα για επαναλειτουργία του Οδοντωτού σιδηροδρόμου.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Κατοίκων Διακοπτού αναφέρει τα εξής:

Χιλιάδες πεζοπόροι συμμετείχαν σήμερα στην ετήσια κατάβαση του φαραγγιού του Βουραϊκού, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σημασία και τη μοναδική ομορφιά της περιοχής.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της άμεσης επαναλειτουργίας του Οδοντωτού, υπογράφοντας μαζικά για την επιστροφή του ιστορικού τρένου στη διαδρομή του μέσα στο φαράγγι.

Η εικόνα του φαραγγιού σήμερα μίλησε από μόνη της.

Η κυβέρνηση πλέον έχει την ευθύνη των αποφάσεων.

Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα και συμμετέχουμε δυναμικά στο συλλαλητήριο της Παρασκευής 15 Μαΐου.