Το Ιράν απάντησε στην πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ

Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου αναφέρουν μέσα της Τεχεράνης.

Η απάντηση από το Ιράν έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση.

Την πληροφορία μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης IRNA. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την φύση της απάντησης της ιρανικής πλευράς.