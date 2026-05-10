Καιρός - Καλλιάνος: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες έως την Τρίτη - Πού ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31°C

Μέχρι τουλάχιστον την Τρίτη θα συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί η αφρικανική σκόνη, αν και οι συγκεντρώσεις της θα είναι αρκετές χαμηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Γιάννης Καλλιάνος στην πρόγνωση καιρού του, προειδοποιεί και για σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, τοπικά.

Στην ανάρτησή του, αναφέρει πως η αφρικανική σκόνη θα ξεκινήσει από σήμερα να απομακρύνεται σταδιακά αν και θα υπάρχουν μικρές μεταφορές της σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τονίζει μάλιστα πως η ατμόσφαιρα θα είναι ελαφρώς θολή, χωρίς όμως να σημειώνεται ένταση του φαινομένου και να επηρεάζεται αισθητά ο καιρός. Σχετικά την θερμοκρασία, ανέφερε πως από σήμερα αναμένεται να αυξηθεί, με αποκορύφωμα την ερχόμενη Τρίτη όπου το θερμόμετρο θα δείξει άνω των 31 βαθμών.

Στον χάρτη που ανέβασε μάλιστα, φαίνεται πως σε Εύβοια και Λαμία η θερμοκρασία θα δείξει τους 33 βαθμούς ενώ σε Αττική, Κρήτη και Γιαννιτσά, το θερμόμετρο θα δείξει από 31 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αργολίδα, ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Απόλυτα φυσιολογική η πρόσκαιρη σχετική ζέστη για τα μέσα Μάη – Απέχουμε από τις φαντασιοπληξίες.

Η αφρικανική σκόνη σταδιακά απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε απόλυτη διαύγεια. Κατά διαστήματα θα συνεχίσουν να σημειώνονται μικρές μεταφορές σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, ωστόσο οι συγκεντρώσεις αναμένεται να είναι σαφώς χαμηλότερεςσε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, έως και την Τρίτη θα παρατηρείται κατά περιόδους μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Αυτό που παρουσιάζει μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον είναι η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας που θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από την Κυριακή 10 Μάϊου και θα συνεχιστεί την Κυριακή, τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, όταν και φαίνεται να κορυφώνεται η μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας.

Η άνοδος αυτή αναμένεται να κυμανθεί περίπου στους 3 έως 5 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές να καταγραφούν θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τοπικά τους 30-31°C. Πρόκειται όμως για μια απολύτως συνηθισμένη έλευση ελαφρώς παραπάνω ζέστης μέσα στην άνοιξη και σε καμία περίπτωση για κάτι ακραίο.

Και επειδή ήδη άρχισαν να εμφανίζονται οι γνωστοί τίτλοι περί “μίνι καύσωνα”, καλό είναι να διατηρούμε μια σχετική λογική στα γραφόμενά μας. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μιλάμε ούτε για μίνι καύσωνα, ούτε για… μάξι καύσωνα, ούτε φυσικά για οργανωμένο θερμό κύμα. Μιλάμε απλά για ελαφρώς πιο θερμές ημέρες του Μαΐου, κάτι που συμβαίνει πολλές φορές αυτή την εποχή στη χώρα μας. Δεν υπάρχει λόγος υπερβολής. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα για την εποχή, χωρίς όμως να προσεγγίζουν ακραίες τιμές. Σας παρουσιάζω τις μέγιστης θερμοκρασίες της ερχόμενης Τρίτης 12 Μάϊου που πιθανότατα θα σημειωθούν οι πιο αυξημένες θερμοκρασίες».