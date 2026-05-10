Αρκούδα με την καλύτερη θέα στον κόσμο αγναντεύει: Το βίντεο που έγινε viral

Έχει αυτή η αρκούδα την καλύτερη θέα στον κόσμο; Ξεκάθαρα ναι. Την κατέγραψε ένας πιλότος ελικοπτέρου που πετούσε δίπλα από το ηφαίστειο Pavlof Sister το οποίο βρίσκεται στην Αλάσκα.

Η καφέ αρκούδα έχει... αράξει πολύ κοντά στην κορυφή του χιονισμένου ηφαιστείου και αγναντεύει από ύψος 7.000 ποδιών, που αντιστοιχεί σε περίπου 2.133 μέτρα.

Το βίντεο ανέβηκε στο X και βέβαια έχει γίνει viral...

