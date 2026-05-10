Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τη σορό του άνδρα στον ποταμό Λουδία - Πώς έγινε η δολοφονία

Έρευνες στον ποταμό Λουδία πραγματοποιούν οι Αρχές για τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε στην περιοχή των Μαλγάρων Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί τέσσερα άτομα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με δύο από αυτούς να φέρονται ότι ομολόγησαν την εμπλοκή τους στην δολοφονία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (10/5), όταν τρεις άνδρες μετέβησαν σε κατοικία όπου βρίσκονταν ήδη δύο ακόμη άτομα.

Κατά τις ίδιες πηγές, ακολούθησε επεισόδιο ανάμεσα στους τρεις πρώτους άνδρες για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών.

Στη συνέχεια, οι δράστες φέρεται να τοποθέτησαν τη σορό στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου και να τη μετέφεραν στον ποταμό Λουδία, όπου την εγκατέλειψαν.