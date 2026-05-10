Πυροβολισμοί στην Καλλιθέα: Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο άνδρας που πυροβόλησε έξω από μπαρ στην Καλλιθέα με αυτόματο όπλο ούζι και τραυμάτισε μια γυναίκα
Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή της σύλληψης του δράστη μετά το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα στην Καλλιθέα, έξω από κατάστημα της περιοχής.
Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται αστυνομικοί να ακινητοποιούν τον άνδρα λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο επικρατεί αναστάτωση.
Φαίνονται αστυνομικοί να ακινητοποιούν τον άνδρα λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο επικρατεί αναστάτωση.
Πώς συνέβη το περιστατικό
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αρχικά ενεπλάκη σε έντονο διαπληκτισμό με εργαζομένους μέσα στο κατάστημα.
Κατά τη διάρκεια της έντασης, φέρεται να έβγαλε αυτόματο όπλο τύπου ούζι και να πυροβόλησε μία εργαζόμενη γυναίκα, τραυματίζοντάς την στον λαιμό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραύμα είναι διαμπερές.
Αμέσως μετά, ο άνδρας βγήκε έξω από το κατάστημα και φέρεται να πυροβόλησε και προς την ταμπέλα της επιχείρησης, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
