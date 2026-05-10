Μάχη Σιώρου: Παρέμβαση για τη διαρροή λυμάτων στον Πατραϊκό

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της διαρροής λυμάτων στον ποταμό Γλαύκο και τη ρύπανση του Πατραϊκού Κόλπου θέτει με ερώτησή της προς τον δήμαρχο Πατρέων η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», Ανδρομάχη (Μάχη) Σιώρου, καταγγέλλοντας αδράνεια της ΔΕΥΑΠ και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κρίσιμου έργου αποχέτευσης.

Στην επιστολή τη αναφέρει: " Από τα μέσα περίπου του Φεβρουαρίου έχει διαπιστωθεί μία επικίνδυνη διαρροή του συλλεκτήριου αγωγού λυμάτων, κάτω από την κοίτη του ποταμού Γλαύκου.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διαρρέουν στον ποταμό εκατομμύρια κυβικά λυμάτων, μέχρι σήμερα, τα οποία στην συνέχεια καταλήγουν στον Πατραϊκό κόλπο μολύνοντάς τον και κατ΄επέκταση όλο αυτό να έχει αντίκτυπο στην υγεία των πολιτών...

Μέχρι τις 4 Μαΐου 2026, όπου ξεκίνησε η αποκατάσταση της συγκεκριμένης διαρροής, τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και η πολιτική ηγεσία της ΔΕΥΑΠ, τηρούσατε “σιγή ιχθύος” για το συγκεκριμένο θέμα και εάν δεν υπήρχαν τα δημοσιεύματα στα τοπικά ΜΜΕ (τα οποία έγιναν μετά από έντονα παράπονα των περίοικων λόγω δυσοσμίας και αλλαγής χρωματισμού των υδάτων του ποταμού), δεν θα είχατε πράξει το παραμικρό για να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα..

Να σημειώσουμε ότι :

- Στις 18 Νοεμβρίου 2024 λύθηκε η σύμβαση με τον εργολάβο, που είχε αναλάβει το έργο «Βασικά έργα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών υποζωνών Α6 και Α7 πόλεως Πατρών και συναφείς εργασίες». Έτσι το έργο έμεινε ημιτελές κατά 15% περίπου.

- Εάν το έργο τελείωνε θα είχαμε έναν νέο αγωγό και θα είχε αποφευχθεί η παρούσα επικίνδυνη διαρροή.

- Σύμφωνα με την 386 της 16 Δεκεμβρίου 2024 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ αποφασίσατε - κινούμενοι ξεκάθαρα από κομματική ιδεοληψία- να απορρίψετε την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του συγκεκριμένου έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θέτουμε τα πιο κάτω ερωτήματα:

Για ποιον λόγο δεν εφαρμόσατε τα διαλαμβανόμενα της 386 απόφασης του ΔΣ ΔΕΥΑΠ και 17 μήνες τώρα, βλέπουμε μία αδράνεια - με αποκλειστική σας ευθύνη- για την ολοκλήρωση του έργου, όπως προβλέπεται από ν.4412/2016

Γιατί καθυστερήσατε τόσο πολύ, να επέμβετε στο σημείο της διαρροής, με αποτέλεσμα να έχουμε ρύπανση του Πατραϊκού.

Παρακαλούμε, όπως μας καταθέσετε την όλη αλληλογραφία, που αφορά το ανωτέρω θέμα, που είχατε ως ΔΕΥΑΠ με αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και την απόφαση του ΔΣτης ΔΕΥΑΠ, εάν και εφ’ όσ0ν υπάρχει".