Πειραιάς: Θαλάσσια ρύπανση κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού κρουαζιερόπλοιου - Δύο συλλήψεις

Θαλάσσια ρύπανση περίπου 60 τετραγωνικών μέτρων σημειώθηκε στην περιοχή Ξαβερίου (πύλη 11) στον Πειραιά, όταν κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμων σε δεξαμενόπλοιο, έσπασε ο σωλήνας τροφοδοσίας.

Το αποτέλεσμα ήταν να διαρρεύσουν τα καύσιμα μεταξύ του πλοίου και του προβλήτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία απορρύπανσης από το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου με τη χρήση απορροφητικών μέσων, ενώ ενημερώθηκε και ο Φορέας Διαχείρισης Λιμένος ΟΛΠ ΑΕ μαζί με την συνεργαζόμενη ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία.

Τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα

Στο σημείο κατέπλευσε άμεσα αντιρρυπαντικό σκάφος και στη συνέχεια τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου ώστε να περιοριστεί η ρύπανση.

Συνελήφθησαν ο οδηγός του βυτιοφόρου καθώς και ο Α’ Μηχανικός του κρουαζιερόπλοιου ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά διενεργείται προανάκριση.