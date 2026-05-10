Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 11-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΚΟΓΚΟ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΓΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΓΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΑΥΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ- ΕΤΩΝ 72
Κηδεύουμε την Δευτέρα 11-5-2026 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΤΣΑΥΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΣΑΥΤΗ (χήρα) ΟΔΥΣ. BALLIAJ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΗΛΥ (Αβάπτιστο), ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 97
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΡΔΑΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα,γιαγιά ,αδελφή & θεία
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΖ. ΑΝΔΡ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: { ΣΑΛΑΓΑ }
ΕΤΩΝ:76
Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 11-05-2026 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.
{ Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κάνδαλου Αχαΐας }
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Ανδρέας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Γεώργιος & Ελένη,
Σωτήριος & Μαλβίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρυσούλα,Αικατερίνη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αθανάσιος Σαλάγας,
Βασίλειος & Αντιγόνη Σαλάγα,
Νικόλαος & Γωγώ Σαλάγα,
Ανδρομάχη{χήρα} Χρηστ. Κόττη,
Θεώνη & Άγγελος Γαλανόπουλος,
Ευθυμία Κουράτου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610529872,6976435554
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:6979792794
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Δευτέρα 11-5-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΤΑΣΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 - 5 - 2026 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ.
ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ & ΠΟΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΝΙΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΒΓΙΝΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΔΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΟΡΦΑΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Δευτέρα 11-5-2026 & ώρα 5.30 μ.μ. από τον
Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Άνω Οβρυάς.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΩ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΑΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΤΟΜΑΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΤΟΜΑΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΕΛΙΝΑ, ΘΑΝΟΣ, ΒΑΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΣΤΕΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ,ΕΛΕΝΗ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, κ ΘΕΙΑ
ΚΑΤΙΝΑ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΙΣΤΡΑ
ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-5-2026 & ΩΡΑ
18:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 17:30 μ.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΚΥΡΙΑΚΟΣ κ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ, ΕΛΕΝΗ κ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΦΡΟΝΙΜΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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