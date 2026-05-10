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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 11-5-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΚΟΓΚΟ
(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΓΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΓΚΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΑΥΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ- ΕΤΩΝ 72

Κηδεύουμε την Δευτέρα 11-5-2026 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΤΣΑΥΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΣΑΥΤΗ (χήρα) ΟΔΥΣ. BALLIAJ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΗΛΥ (Αβάπτιστο), ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 97

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΥΓΕΝΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΡΔΑΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA


Την αγαπημένη μας σύζυγο,

μητέρα,γιαγιά ,αδελφή & θεία

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΖ. ΑΝΔΡ.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: { ΣΑΛΑΓΑ }

ΕΤΩΝ:76


Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 11-05-2026 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{ Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κάνδαλου Αχαΐας }


Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Ανδρέας


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Γεώργιος & Ελένη,

Σωτήριος & Μαλβίνα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρυσούλα,Αικατερίνη


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αθανάσιος Σαλάγας,

Βασίλειος & Αντιγόνη Σαλάγα,

Νικόλαος & Γωγώ Σαλάγα,

Ανδρομάχη{χήρα} Χρηστ. Κόττη,

Θεώνη & Άγγελος Γαλανόπουλος,

Ευθυμία Κουράτου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610529872,6976435554

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:6979792794

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Δευτέρα 11-5-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό

Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΤΑΣΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 - 5 - 2026 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ.

ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ.


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ & ΠΟΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΝΙΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΒΓΙΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΔΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΟΡΦΑΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΧΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ  84

Κηδεύουμε την Δευτέρα 11-5-2026 & ώρα 5.30 μ.μ. από τον

 Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Πατρών.

 Η  ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Άνω Οβρυάς.

 Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΚΟΝΔΥΛΩ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΑΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΤΟΜΑΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΤΟΜΑΤΗΣ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΕΛΙΝΑ, ΘΑΝΟΣ, ΒΑΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΣΤΕΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

 ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ  ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ,ΕΛΕΝΗ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, κ ΘΕΙΑ


ΚΑΤΙΝΑ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΙΣΤΡΑ  

                ΕΤΩΝ 92

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-5-2026 & ΩΡΑ 

18:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 17:30 μ.μ


 Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α

ΚΥΡΙΑΚΟΣ κ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ,   ΑΘΗΝΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ,  ΣΟΦΙΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ, ΕΛΕΝΗ κ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ
Τ Α     Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
Τ Α   Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α

Ο Ι    Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι                Ο Ι    Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

 Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165                                    

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΦΡΟΝΙΜΟΥ
ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

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