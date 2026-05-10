Στο επίκεντρο ο Βουραϊκός: Περιβάλλον και ανάπτυξη στο ίδιο τραπέζι στα Καλάβρυτα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το κοινό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων η εκδήλωση του Ομίλου Φίλοι των Καλαβρύτων – ΦΙΛΟΙ.ΚΑ με θέμα τη διαχείριση και προστασία του Βουραϊκού Ποταμού.

Η εκδήλωση, που εντάχθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πανελλήνιου Περάσματος του Φαραγγιού του Βουραϊκού και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΣ Καλαβρύτων και υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων, συγκέντρωσε πάνω από 70 συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας τη σημασία του θέματος για την τοπική κοινωνία.

Κεντρικός άξονας των εισηγήσεων αποτέλεσε η ανάγκη σύνδεσης της περιβαλλοντικής προστασίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Όπως αναδείχθηκε, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεν αποτελεί εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση και την ενίσχυση της τοπικής ευημερίας.

Ο κ. Ηλίας Τζηρίτης (ΦΙΛΟΙ.ΚΑ) αναφέρθηκε στη σύγχρονη προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης, τονίζοντας ότι η περιβαλλοντική προστασία, η οικονομική δραστηριότητα και η κοινωνική συνοχή αποτελούν αλληλένδετους πυλώνες. Υπογράμμισε την ανάγκη για επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό, με στόχο μια ισορροπημένη σχέση ανθρώπου και φύσης.

Από την πλευρά του, ο κ. Θάνος Γιαννακάκης, συνεργάτης δράσεων αποκατάστασης της φύσης στο WWF Ελλάς, παρουσίασε τις λεγόμενες «λύσεις βασισμένες στη φύση» ως μια σύγχρονη και αποτελεσματική απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Όπως ανέφερε, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές παρεμβάσεις, οι λύσεις αυτές αξιοποιούν τις φυσικές διεργασίες των ποταμών, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση των πλημμυρικών κινδύνων όσο και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η εισήγηση των κ.κ. Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, και Πηνελόπης Παπαδοπούλου, γεωλόγου PhD, οι οποίοι ανέδειξαν τη διεθνή περιβαλλοντική σημασία του φαραγγιού του Βουραϊκού ως τμήμα του Δικτύου Natura 2000 και του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Χελμού – Βουραϊκού. Παράλληλα, παρουσίασαν τις δράσεις παρακολούθησης και διαχείρισης της περιοχής από τη Μονάδα Διαχείρισης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., με έμφαση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την καταγραφή φαινομένων διάβρωσης και κατολισθήσεων.

Όπως επισημάνθηκε, η ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση του οικοσυστήματος καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική, ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις των πυρκαγιών, που αυξάνουν τον κίνδυνο εδαφικών μετακινήσεων και επηρεάζουν τη φυσική ισορροπία της περιοχής.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό, αναδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον για την προστασία του Βουραϊκού και την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο Όμιλος ΦΙΛΟΙ.ΚΑ, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη των Καλαβρύτων, προωθώντας τεκμηριωμένες προτάσεις και συνεργασίες με φορείς και επιστημονικούς οργανισμούς.