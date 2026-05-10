To σπιράλ για τη μόλυνση του Πατραϊκού με λύματα και για τη μαρίνα

Η μόλυνση του Πατραϊκού Κόλπου από λύματα και η κατάσταση στη μαρίνα της Πάτρας βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερωτήσεων που κατέθεσαν δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «σπιράλ» ενόψει της Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας απαντήσεις από τη δημοτική αρχή για τα έργα, τα χρονοδιαγράμματα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η σχετική ανακοίνωση του σπιράλ αναφέρει: "Οι δημοτικοί σύμβουλοι του "σπιράλ", Θάνος Δούρος, Χαράλαμπος Στανίτσας, Σοφία Στεφανοπούλου και Πέτρος Ψωμάς έστειλαν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τις ερωτήσεις τους για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Οι ερωτήσεις αφορούν την διευρυμένη ανησυχία των Πατρινών σε σχέση με τα λύματα που καταλήγουν στη θάλασσα της πόλης καθώς και την πορεία εργασιών αποκατάστασης της μαρίνας Πατρών, το καθεστώς τελών ελλιμενισμού και τον κανονισμό λειτουργίας της.

Για τη μαρίνα:

Παρότι η δημοτική αρχή είχε ανακοινώσει την έναρξη εργασιών αποκατάστασης στις σταθερές προβλήτες από τον Νοέμβριο του 2025 και την αναμονή εξοπλισμού για τις τρεις πλωτές εξέδρες, η εικόνα της μαρίνας παραμένει προβληματική. Ερωτάται η αρμόδια αντιδημαρχία:

Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών;

Πότε προβλέπεται να παραδοθούν στο σύνολό τους οι πλωτές εξέδρες και οι σταθερές προβλήτες προς χρήση;

Με δεδομένο ότι τμήματα της μαρίνας τελούν υπό ανακατασκευή, με αποτέλεσμα την ελλιπή παροχή υπηρεσιών και την ενδεχόμενη επικινδυνότητα για τα σκάφη:

Συνεχίζουν να χρεώνονται κανονικά τέλη ελλιμενισμού στους ιδιοκτήτες σκαφών για τις θέσεις που επηρεάζονται από τα έργα;

Τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή σε σχέση με τη διαχείριση των τελών ελλιμενισμού για το διάστημα που οι υποδομές δεν είναι πλήρως λειτουργικές;

Υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί ένας Κανονισμός Λειτουργίας τώρα που, υποτίθεται, η μαρίνα «θα αποκτήσει ζωή»;

Για τα λύματα:

Η πρόσφατη βλάβη στον αγωγό αποχέτευσης που διέρχεται κάτω από την κοίτη του ποταμού Γλαύκου, τα ανησυχητικά αποτελέσματα των δειγματοληψιών σε υγρά που από την περιοχή της Ξερόλακκας καταλήγουν στον Μείλιχο, η καθυστέρηση των συνδέσεων με τον Βιολογικό Καθαρισμό οικιών του πρώην Δήμου Ρίου και η συνέχιση λειτουργίας των παντορροϊκών αγωγών στον Δήμο Πατρέων δημιουργούν τελευταία ένα εκρηκτικό κοκτέιλ μόλυνσης του Πατραϊκού Κόλπου. Οι Πατρινοί ευλόγως ανησυχούν, όχι μόνο εν όψει του καλοκαιριού που πλησιάζει και προσφέρεται για μπάνια στις κοντινές παραλίες.

Ζητάμε από την δημοτική αρχή μία αξιόπιστη επίσημη ενημέρωση για το τι γίνεται στα παραπάνω μέτωπα, ποιες ενέργειες έχουν αποφασιστεί και με τι χρονοδιάγραμμα.

Είναι προφανές πως η βλάβη πρέπει τάχιστα να επισκευαστεί, τα λύματα από την Ξερόλακκα να εξεταστούν και οι συνδέσεις να επιταχυνθούν. Οι Πατρινοί δημότες ζητούν παράλληλα τακτική ανακοίνωση αξιόπιστων μετρήσεων προκειμένου να ενημερώνονται για το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα όλων των παραπάνω και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία"".