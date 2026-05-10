Έρχεται στην Αθήνα ο Έλληνας πολίτης που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο με χανταϊό - Σε καραντίνα 45 ημερών στο «Αττικόν»

Σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου 2026, προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε χανταϊός.

Ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός.

Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήσηεπαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ.Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Το πλοίο αφίχθη σήμερα στο λιμάνι Γκραναδίγια ντε Αμπόνα της Τενερίφης και για λόγους ασφαλείας, έμεινε περίπου ένα μίλι μακριά, με τις ισπανικές Αρχές να οργανώνουν επιχείρηση εκκένωσής του, την οποία μάλιστα χαρακτήρισαν «άνευ προηγουμένου».

Σύμφωνα με τη Μόνικα Γκαρσία, υπουργό Υγείας της Ισπανίας, όλες οι πτήσεις επαναπατρισμού θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο, με 23 χώρες να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης επιβατών και πληρώματος, έναν μήνα μετά τον πρώτο θάνατο από χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο.

Όπως συμπλήρωσε η Γκαρσία, πρώτοι θα αναχωρήσουν από την Τενερίφη οι Ισπανοί πολίτες και θα ακολουθήσουν οι Ολλανδοί — μαζί με επιβάτες από Γερμανία και Βέλγιο — ενώ στη συνέχεια θα αποχωρήσουν πολίτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Μεγαλύτερη υπομονή θα χρειαστεί να κάνουν έξι άτομα από την Αυστραλία που θα πάρουν την τελευταία χρονικά πτήση της επιχείρησης.

Στο Ρότερνταμ το πλοίο, μεταφέρει και τη σορό επιβάτη

Το MV Hondius, που ανήκει σε ολλανδική εταιρεία, μαζί με μέρος του πληρώματος και τις αποσκευές των επιβατών, θα συνεχίσει το πενθήμερο ταξίδι του προς το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, σύμφωνα με την εταιρεία κρουαζιέρων Oceanwide Expeditions.

Η σορός ενός ατόμου που πέθανε πάνω στο πλοίο θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα υποβληθεί σε διαδικασία απολύμανσης στην Ολλανδία, δήλωσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας.

Καθησυχαστικοί ΠΟΥ και Ισπανίδα υπουργός Υγείας

Όπως και τα στελέχη του ΠΟΥ, έτσι και η Μόνικα Γκαρσία τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία για κίνδυνο εξάπλωσης του ιού και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Σε μήνυμά του προς τους κατοίκους της Τενερίφης το Σάββατο, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, αναφέρθηκε στις ανησυχίες για τον κίνδυνο εξάπλωσης.

«Ο πόνος του 2020 είναι ακόμη πραγματικός και δεν τον υποτιμώ ούτε στιγμή. Όμως χρειάζεται να με ακούσετε καθαρά: αυτό δεν είναι άλλο ένα COVID. Ο τρέχων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τον χανταϊό παραμένει χαμηλός. Οι συνάδελφοί μου κι εγώ το έχουμε δηλώσει κατηγορηματικά και το επαναλαμβάνω τώρα και σε εσάς».

Όπως έχει επισημανθεί τις τελευταίες ημέρες, ο άνθρωπος κολλά χανταϊό μέσω επαφής με τρωκτικά, ιδιαίτερα όταν εκτίθεται στα ούρα, τα περιττώματα και το σάλιο τους. Η προέλευση του πρώτου κρούσματος «υποδηλώνει πιθανή έκθεση σε τρωκτικά κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων παρατήρησης πουλιών», ανέφερε ο ΠΟΥ.

Από αυτή την ομάδα ιών, μόνο το στέλεχος Andes — αυτό που εντοπίστηκε στην περίπτωση του Hondius — είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά συνήθως μεταξύ ατόμων που έχουν πολύ στενή επαφή μεταξύ τους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.