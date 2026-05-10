Οι Metallica στο ΟΑΚΑ: Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε δονήσεις κατά τη διάρκεια της συναυλία

Σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα προχώρησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, καταγράφοντας πιθανές μικροσεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών.

Με τη χρήση σεισμογραφικού εξοπλισμού υψηλής ευαισθησίας, οι επιστήμονες επιχείρησαν να αποτυπώσουν το φαινόμενο των λεγόμενων «concert quakes», το οποίο τα τελευταία χρόνια απασχολεί ολοένα και περισσότερο τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς μεγάλες συναυλίες και μαζικές συγκεντρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν ανιχνεύσιμες δονήσεις στο υπέδαφος. Σύμφωνα με τους ερευνητές, στόχος της καταγραφής στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, ήταν η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η συλλογική ενέργεια χιλιάδων ανθρώπων μετατρέπεται σε μετρήσιμο σεισμικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επιστήμης με τον πολιτισμό και τη μουσική εμπειρία.

H ενημέρωση από τον Συντονιστή Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνο Χαλιορή: «Όταν ο παλμός της μουσικής συναντά τον παλμό της Γης, η επιστήμη αποκτά έναν μοναδικό συμβολισμό. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), χρησιμοποιώντας σεισμογραφικό εξοπλισμό υψηλής ευαισθησίας, με στόχο την καταγραφή πιθανών μικροσεισμικών δονήσεων που προκαλούνται από τη συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών.

Το φαινόμενο των λεγόμενων “concert quakes” έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς μεγάλες συναυλίες και μαζικές ανθρώπινες συγκεντρώσεις έχουν αποδειχθεί ικανές να δημιουργήσουν ανιχνεύσιμες δονήσεις στο υπέδαφος. Μέσα από τη σημερινή καταγραφή, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επιχειρεί να μελετήσει πώς η συλλογική ενέργεια του κοινού μετατρέπεται σε πραγματικό σεισμικό αποτύπωμα.

Πέρα όμως από το καθαρά επιστημονικό ενδιαφέρον, η χθεσινοβραδινή δράση φέρει και έναν ισχυρό συμβολισμό: τη συνάντηση της επιστήμης με τον πολιτισμό, της τεχνολογίας με τη μουσική, της ανθρώπινης έκφρασης με τις φυσικές δυνάμεις της Γης. Για λίγες ώρες, οι κιθάρες, οι ρυθμοί και οι φωνές χιλιάδων ανθρώπων μετατρέπονται σε δεδομένα που μπορούν να «διαβαστούν» από τα όργανα ενός εθνικού επιστημονικού φορέα.

Η Γη, χθες, δεν κατέγραψε μόνο σεισμούς. Κατέγραψε ενέργεια, συναίσθημα και ιστορία.

Και ίσως τελικά το μεγάλο ερώτημα να μην είναι μόνο ποιο συγκρότημα θα προκαλέσει τις ισχυρότερες δονήσεις – οι Metallica χθες ή οι Iron Maiden στις 23 Μαΐου – αλλά πώς η μουσική μπορεί να ενώσει χιλιάδες ανθρώπους σε έναν κοινό παλμό, αρκετά δυνατό ώστε να γίνει αισθητός ακόμη και από τη Γη την ίδια».