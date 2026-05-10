Πάτρα: Στο επίκεντρο η υποστελέχωση του ΕΦΚΑ σε ημερίδα εργαζομένων - ΦΩΤΟ

Ημερίδα με θέμα την υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) και τα πρώην Τμήματα Οικοδομών, λόγω των σημαντικών ελλείψεων προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας επισημάνθηκε ότι η χρόνια υποστελέχωση έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στους ελέγχους, μείωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και επιβάρυνση των συνεπών ασφαλισμένων, ενώ παράλληλα δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΚΑ.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικών συλλόγων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις και κατέθεσαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Βασικό ζητούμενο της ημερίδας αποτέλεσε η άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, η θεσμική ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η στήριξη των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του φορέα.