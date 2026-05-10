Ο Αποστόλης Παναγόπουλος της Αστραπής Πατρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών!

Η Εθνική Ομάδα Ταεκβοντο ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της και βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Μόναχο.

Όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες δήλωσαν έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της ομάδας.

Ανάμεσά τους και ο Αποστόλης Παναγόπουλος από την Αστραπή Πατρών, ότι καλυτερο έχει να επιδείξει το Τάε κβον ντο της Πάτρας στις νέες ηλικίες.

Η Ομοσπονδία εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον ΑΣ Δαναός Ωραιοκάστρου για τη φιλοξενία της Εθνικής ομάδας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άρτια οργάνωση του προπονητικού προγράμματος, καθώς και ο ομοσπονδιακός προπονητής και τεχνικός σύμβουλος της ΕΛΟΤ Παντελής Εφραιμίδης.

Η αποστολή αποτελείται από τους εξής αθλητές : Γεωργίου (–46 κιλά), Μπουρογιάννη (–49 κιλά), Κλακαλα (–53 κιλά), Ρέπουλια (–57 κιλά), Σαρβανάκη (–62 κιλά), Μερεντάκη (–67 κιλά), Ντερεκέ (–73 κιλά) Κίτσιου (+73 κιλά), Ψαρρός (–54 κιλά), Δημητρόπουλος (–58 κιλά), Γεράρδης (–63 κιλά), Παναγόπουλος (–68 κιλά), Τσόλας (–74 κιλά), Παπαδόπουλος (–80 κιλά), Θολιώτης (–87 κιλά), Τελικοστόγλου (+87 κιλά)

Πληροφορίες μετάδοσης αγώνων:

Οι αγώνες της Εθνικής μας ομάδας στο Μόναχο θα μεταδοθούν ζωντανά από την εφαρμογή Eurovision.sport, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλους τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν κάθε στιγμή της δράσης.

Οι τελικοί την Δευτερα, Τρίτη και την Πέμπτη θα μεταδοθούν ζωντανά από το ERTSports