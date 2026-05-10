Ράλι Αχαιός: Και τα 35 πληρώματα πέρασαν την ράμπα εκκίνησης- ΦΩΤΟ

Το 46ο LATSIS PARTS Ράλλυ Αχαιός, ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα του με απόλυτη επιτυχία όπως αρμόζει σε ένα από τα ιστορικότερα σωματεία της Ελλάδας.

Η οργανωτική επιτροπή του ΑΟΠ (Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών Όμιλος Πατρών) που συμπλήρωσε τα 55 χρόνια ζωής του, κατάφερε να κερδίσει αρκετά κολακευτικά σχόλια από σχεδόν όλα τα πληρώματα αφού τους φιλοξένησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από νωρίς το πρωί σχεδόν όλα τα πληρώματα βρέθηκαν στον φιλόξενο χώρο του δημοτικού πάρκινγκ Γεώργιος Καλεντζώτης ώστε να στήσουν τα service τους και να ολοκληρώσουν την διαδικασία των αναγνωρίσεων. Αμέσως μετά ακολούθησε η διαδικασία του διοικητικού και τεχνικού ελέγχου στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ιδιωτικού KTEO ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ, Όπου και όλα κύλησαν ομαλά και με ταχύτατους ρυθμούς με τους οικοδεσπότες να παραδίδουν σεμινάρια φιλοξενίας.

Επιστροφή στη βάση του αγώνα που είναι το SERVICE PARK με όλα τα πληρώματα να προετοιμάζονται για την πανηγυρική εκκίνηση Η οργανωτική επιτροπή με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε ομαδικά όλα τα οχήματα στον χώρο της πλατείας βασιλέως από τις 08:00 το απόγευμα ώστε αρκετοί επισκέπτες του χώρου να απολαύσουν όλα τα οχήματα και να γνωρίσουν τα πληρώματα τους.

Το πρώτο όχημα ανέβηκε στη ράμπα της εκκίνησης 09:00 ακριβώς με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη να σηκώνει την πρώτη σημαία για τον αγώνα ευχόμενος σε όλα τα πληρώματα καλό και ασφαλή αγώνα. Ο δήμαρχος σε μια σύντομη ομιλία ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο Δήμος της Πάτρας με όλες τις δυνάμεις του θα βρίσκεται δίπλα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, που προσφέρει μαθήματα οδηγικής παιδείας προς την νεολαία.

Αφού λοιπόν και τα 35 πληρώματα ανέβηκαν στη ράμπα της πανηγυρικής εκκίνησης και χειροκροτήθηκαν από τον αρκετά μεγάλο αριθμό θεατών που βρέθηκαν στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας για επέστρεψαν στον χώρο του SERVICE PARK ώστε να προετοιμαστούν για την δεύτερη ημέρα του αγώνα.

Το 46ο LATSIS PARTS Rally AXAIOS είναι ο δεύτερος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ασφάλτου και του Κυπέλλου Ασφάλτινων Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων που έχει προκηρύξει η ΟΜΑΕ (Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος).

Θυμίζουμε στους φίλους θεατές πως ο δρόμος κλείνει μία ώρα και τριάντα λεπτά πριν το πρώτο αυτοκίνητο, όπως αναλυτικά φαίνεται στο πιο κάτω πινακάκι με το πρόγραμμα.

Ο επίσημος πίνακας ανακοινώσεων είναι μέσω της εφαρμογής SPORTITY (android, IOS) βάζοντας τον κωδικό ACHAIOS2026

Την προσπάθεια του ΑΟΠ στηρίζουν ο Δήμος Πατρέων και ο ΝΟΠ (Ναυτικός Όμιλος Πατρών). Χορηγός ονομασίας και μεγάλος χορηγός είναι η LATSIS PARTS ενώ χορηγοί είναι η PATRAS GLASS και το ΙΚΤΕΟ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ.

Χορηγοί Επικοινωνίας είναι το Cosmote TV, το περιοδικό 4ΤΡΟΧΟΙ, η εφημερίδα Η ΓΝΩΜΗ τα site GRALLY.gr και AUTOMOTOPATRAS.gr και το 321GO.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 1 ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 10/05/2026 08:55

ΜΑΝΕΣΙ 1 ΜΑΝΕΣΙ 10/05/2026 09:58

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ 1 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ 10/05/2026 10:41

ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 2 ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 10/05/2026 13:34

ΜΑΝΕΣΙ 2 ΜΑΝΕΣΙ 10/05/2026 14:37

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ 2 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ 10/05/2026 15:20

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ PARKING Γ. ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ 10/05/2026 16:38

ΑΠΟΝΟΜΕΣ PARKING Γ. ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ 10/05/2026 18:30