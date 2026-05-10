Καλλιθέα: Μεθυσμένος πυροβόλησε γυναίκα σε κατάστημα - Συνελήφθη ο δράστης

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Καλλιθέα νωρίς το πρωί της Κυριακής, ένας μεθυσμένος άνδρας ηλικίας 58, πυροβόλησε με αυτόματο όπλο ούζι τη σύζυγο ιδιοκτήτη ενός μπαρ γιατί δεν τον άφησαν να εισέλθει στο μαγαζί.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του protothema.gr, η γυναίκα 43 ετών που είναι και η ιδιοκτήρια του μπαρ τραυματίστηκε από τα πυρά και στη συνέχεια μετέβη μόνη της στο νοσοκομείο, χωρίς να αναφερθεί διακομιδή της από ασθενοφόρο.

Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για χρήση όπλου ούζι και για δράστη που φαίνεται να ήταν πελάτης στο κατάστημα εστίασης, να είχε διαπληκτισμό με τον ιδιοκτήτη και την σύζυγό της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του περιστατικού και έχει ήδη συλληφθεί. Δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουν τα ακριβή δεδομένα του συμβάντος και να επιβεβαιώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Πως έγινε η επίθεση στην ιδιοκτήρια

Ο δράστης μπήκε μέσα επειδή όμως πηγαίνει συχνά και μεθάει δεν τον άφηναν να μπει. Είχε πάνω του ένα ούζι και έριξε κατά της ιδιοκτήτριας δύο βολές οι οποίες την τραυμάτισαν στον λαιμό και την πλάτη. Η γυναίκα βρίσκεται στο νοσοκομείο, ενώ βρέθηκε και το όπλο.