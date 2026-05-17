Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.

ΚΡΙΟΣ Δεν θα πρέπει να θεωρείτε κανέναν και τίποτε στην ζωή σας δεδομένο. Καθώς τα μεγάλα και σπουδαία πλησιάζουν, επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις, μια και τα στηρίγματα στην ζωή δεν σας περισσεύουν… Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό. Εάν αφεθείτε και εκφραστείτε ελεύθερα, η βλάβη στις σχέσεις σας που θα προκαλέσετε θα είναι σημαντική. Προσοχή λοιπόν και διπλωματία απαιτείται…

ΤΑΥΡΟΣ Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας. Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αν δεν καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

ΔΙΔΥΜΟΙ Σήμερα θα βρεθούν στο επίκεντρο ζητήματα δανείων, γονικών παροχών ή διατροφών. Μπορείτε να βρείτε λύσεις και να απαλλαγείτε από τα προβλήματα, εάν το αποφασίσετε. Εκπλήξεις ίσως υπάρξουν στα αισθηματικά σας, με μια επανασύνδεση με έναν παλαιότερο σύντροφο ή με μια καινούργια παθιασμένη σχέση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Είστε σήμερα πιο ευαίσθητοι απέναντι στις επιθυμίες των άλλων και απολαμβάνετε να θέτετε τον εαυτό σας στην υπηρεσία τους. Για κάποιους μπορεί η παρούσα μέρα να φέρει το άλλο τους μισό που αναζητούσαν. Περάστε χρόνο με φιλικά πρόσωπα, προσφέρετε φιλανθρωπικό ή κοινωνικό έργο, ασχοληθείτε με τις τέχνες, γιατί προσφέρονται οι μέρες αυτές για όλες αυτές τις δράσεις.

ΛΕΩΝ Αξιολογήστε σήμερα την μέχρι στιγμής πορεία σας, τα πρακτικά αποτελέσματα που αποκομίσατε από την γραμμή που ακολουθείτε και σκεφτείτε πως θα προχωρήσετε στο μέλλον. Κατά την διάρκεια της μέρας ίσως να λάβετε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ένα ζήτημα που σας απασχολούσε εδώ και καιρό. Ξεκουραστείτε, χαλαρώστε και ανατάξτε τις δυνάμεις σας το απόγευμα, γιατί θα σας χρειαστούν σύντομα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα αισθηματικά σας.

ΖΥΓΟΣ Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την χρειάζεστε.

ΤΟΞΟΤΗΣ Το πλανητικό σκηνικό στρέφει την προσοχή σας σε ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Ίσως να κάνετε μια αλλαγή στον χώρο σας, να κάνετε επισκευές που χρειάζονται ή ένα σε βάθος ενεργειακό καθάρισμα για την ανανέωση της ενέργειας του χώρου. Οι μέρες προσφέρονται για την αγορά ή την πώληση ακινήτων ή την μετακόμιση σας σε έναν νέο χώρο. Διαφωνίες ωστόσο σε οικονομικά ζητήματα με συγγενικά σας πρόσωπα ίσως να σας αναστατώσουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Η μέρα θα φέρει αισιοδοξία και θετικές προοπτικές, αλλά θα είστε πολύ αναποφάσιστοι ή αναβλητικοί, με αποτέλεσμα να χάσετε την δυναμική της στιγμής. Η έλλειψη συγκέντρωσης ή η αδυναμία εστίασης ίσως επίσης να οδηγήσει σε λάθη ή παραλείψεις. Ας μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες σας και ας μην υποσχόσαστε πράγματα που δεν μπορείτε να τα τηρήσετε, γιατί όλη αυτή η αισιοδοξία και η υπερβολή θα μπορούσαν πολύ εύκολα να οδηγήσουν σε απογοητεύσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ Έχετε έντονη την παρόρμηση να επιστρέψετε σε μια συναισθηματική σχέση και αναζητάτε την αφορμή. Πριν κάνετε το βήμα αυτό όμως θα πρέπει να είστε πεπεισμένοι ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πολλές προσδοκίες και ελπίδες θρέφατε και η μέρα μπορεί να σας διαψεύσει. Ο εγωισμός σας θα πρέπει να προσεχθεί, μια και είναι αυτός που δεν σας αφήνει πολλές φορές να δείτε την πραγματικότητα.

ΙΧΘΕΙΣ Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι αυτό που είστε, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.