Η Taylor Swift μαζί με τον Travis Kelce στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».

Η διεθνής pop star ταξίδεψε στη χώρα μας συνοδευόμενη από τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι (Travis Kelce), προκειμένου να παραστούν στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη. Ο τελευταίος είναι συμπαίκτης του Τράβις Κέλσι στους Kansas City Chiefs, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία του διάσημου ζευγαριού στη χώρα μας για τη σημαντική προσωπική στιγμή του Έλληνα αθλητή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Τέιλορ Σουίφτ συνόδευσε τον σύντροφό της στην εκδήλωση, τραβώντας φυσικά πάνω της τα βλέμματα των καλεσμένων.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στον γάμο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ζωής Κρονάκη, το ζευγάρι συνοδευόταν από πολυμελή ομάδα ασφαλείας περίπου 15 ατόμων.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι άνθρωποι της προσωπικής φρουράς φέρονται να ζήτησαν από τους καλεσμένους να μην έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή φωτογραφιών και βίντεο από την παρουσία της τραγουδίστριας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό απ' όλους τους παρευρισκόμενους.