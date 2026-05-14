Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

ΚΡΙΟΣ Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

ΤΑΥΡΟΣ Το πλανητικό σκηνικό θα επιτείνει την επιθυμία σας για επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και σύναψη νέων γνωριμιών. Θα είναι τώρα ευκολότερο να βρείτε από κοινού λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν με συνεργάτες ή συνεταίρους. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για επαγγελματική επέκταση ή για την έναρξη μιας πολλά υποσχόμενης καινούργιας συνεργασίας. Νέα κερδοφόρα συμβόλαια σας περιμένουν!

ΔΙΔΥΜΟΙ Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, μια και χωρίς να το θέλετε θα προκληθούν προβλήματα επικοινωνιακής φύσης με τους γύρω σας. Είναι πιθανό σε μια οικογενειακή μάζωξη τα πράγματα να μην εξελιχθούν όπως αναμένονταν και κάτι ή κάποιος να σας εκνευρίσει. Προσπαθήστε να μην χαλάσετε και την βραδιά όλων των υπολοίπων…

ΛΕΩΝ Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε καλή χρήση της, επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ Τα οικονομικά που σχετίζονται με τρίτους ή επενδύσεις έρχονται τώρα στο προσκήνιο. Η ημέρα ευνοεί την οικειότητα και τις βαθιές συζητήσεις με τον σύντροφό σας. Δείξτε εμπιστοσύνη στη διαίσθησή σας για θέματα που αφορούν κοινά περιουσιακά στοιχεία. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας αποκτούν επίσης μεγαλύτερη βαρύτητα. Είναι μια περίοδος που μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια κρυμμένα ζητήματα που χρειάζονται ειλικρινή αντιμετώπιση. Επιδιώξτε την ισορροπία και αποφύγετε τις ακραίες αντιδράσεις σε διαφωνίες.

ΖΥΓΟΣ Θα πρέπει να επιδείξετε πνεύμα δικαιοσύνης καθώς θα χειρίζεστε τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Εάν είστε δίκαιοι και τίμιοι απέναντι στους γύρω σας έχετε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήρθε επίσης η ώρα της σοβαρής σκέψης και της λήψης αποφάσεων σε εργασιακά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση κατάματα και να επιλέξετε πορεία…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ Οι κόποι και οι μακροχρόνιες προσπάθειες σας στο χώρο των επαγγελματικών παρουσιάζουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Μην αγχώνεστε, η ανταμοιβή θα έρθει αργότερα. Πάρτε δραστικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας. Φανείτε περισσότερο ειλικρινείς και υπεύθυνοι αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα με σοβαρότητα.

ΤΟΞΟΤΗΣ Οι πλανητικές επιρροές της μέρας θα σας κάνουν ακόμη πιο δραστήριους, ανυπόμονους, παθιασμένους, ίσως και επιθετικούς. Κάποιες σχέσεις ίσως περάσουν σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ενώ σε κάποιες οικογένειες θα αλλάξει η σύνθεση, με το να ανοίξει ένα παιδί σας τα φτερά του και να φύγει από το σπίτι. Τις μέρες δε αυτές, ίσως να ολοκληρωθεί ένα project που δουλεύετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδό της και πολλές από τις έγνοιες που είχατε έχουν παραμεριστεί. Τώρα μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας στην καριέρα σας. Γιατί ευκαιρία σαν την σημερινή σπάνια έρχεται στην ζωή μας! Φροντίστε να την αξιοποιήσετε, γιατί θα αλλάξει σε σημαντικό βαθμό η ζωή σας. Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσετε την γλώσσα του σώματος.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ Κάποια γεγονότα που σας γέμισαν άγχος ή απογοήτευση θα αποτελέσουν παρελθόν και θα ανασάνετε. Σήμερα θα έχετε την δυνατότητα να υλοποιήσετε τα σχέδια σας και να θέσετε τις βάσεις για την επιτυχία που προσδοκάτε. Ορισμένοι ωστόσο ίσως να αναγκαστείτε να επιστρέψετε σε κάτι που κάνατε προηγουμένως, προκειμένου να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας και να εξορμήσετε στο μέλλον με καλύτερες προοπτικές επιτυχίας των δράσεων σας.

ΙΧΘΕΙΣ Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.