Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026.

ΚΡΙΟΣ Είστε λίγο μπερδεμένοι και έχετε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθήστε να μην βραχυκυκλώσετε σε ατέρμονες σκέψεις, για να δείτε καθαρά μπροστά σας. Θα απασχοληθείτε αρκετά με την επίλυση ενός μυστήριου στον χώρο της δουλειάς ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι όμως που θα μπορέσετε, αν και δύσκολα, να το ξεκαθαρίσετε.

ΤΑΥΡΟΣ Η μέρα μπορεί να φέρει άγχος και καχυποψία, ακόμη και αμφισβήτηση των ίδιων των ικανοτήτων σας. Απόψεις, πεποιθήσεις ή και σεξουαλική συμπεριφορά μπορεί να αλλάξουν. Συγκρούσεις θα προκύπτουν συχνότερα στην οικογένεια λόγω οικονομικών προβλημάτων. Συνιστάται να μην υπογράψετε τώρα δανειακές συμβάσεις ή να πάρετε γενικά δανικά χρήματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα είναι σημαντικά για την πορεία σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Το πλανητικό σκηνικό σας δίνει ενέργεια να αναλάβετε πρωτοβουλίες ή ρίσκα για να πετύχετε μεγάλης κλίμακας κατακτήσεις. Σας κάνει όμως και λίγο απερίσκεπτους, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια σας. Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε την παγίδα του ανώφελου ρίσκου, είναι να είστε προνοητικοί και να έχετε επεξεργαστεί τις στρατηγικές σας λεπτομερειακά. Δεν είναι η χρονική στιγμή να είστε επιθετικοί, ειδικά εάν δεν υπάρχει κάποια πρόκληση, γιατί θα υποστείτε ήττες ή θα έχετε ατυχήματα και τραυματισμούς.

ΛΕΩΝ Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ Το πλανητικό σκηνικό διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε την χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

ΖΥΓΟΣ Τα πλανητικά της μέρας τονίζουν την ανάγκη να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις ή να διευρύνετε το φάσμα του γνωστικού σας αντικειμένου, για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στην αγορά εργασίας. Κατά την διάρκεια της μέρας μπορεί να αναγκαστείτε να αλλάξετε άποψη επάνω σε σημαντικά ζητήματα ή να προετοιμαστείτε ψυχολογικά για να πάρετε μια σημαντική απόφαση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ Ίσως να μην αισθάνεστε καλά στο εργασιακό σας περιβάλλον λόγω των αντικειμενικών συνθηκών που επικρατούν. Φροντίστε όμως να προσαρμοστείτε, γιατί μια ενδεχόμενη αλλαγή εργασιακής στέγης δεν είναι πολύ πιθανή αυτή τη στιγμή. Μην παίρνετε οικονομικά ρίσκα και συμβουλευτείτε έμπιστα σας άτομα για τις κινήσεις σας στον οικονομικό στίβο. Υποστήριξη θα βρείτε και από το οικογενειακό σας περιβάλλον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Ηρεμία και γαλήνη επικρατεί γύρω σας και αυτό θα σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε τόσο τις δουλειές σας όσο και τις υποχρεώσεις σας προς την οικογένεια με έναν ομαλό και χαλαρό τρόπο. Με καλή συγκέντρωση και στοχευμένη δράση έχετε την ευκαιρία να κλείσετε με ευνοϊκούς όρους κάποιες υποθέσεις σας που χρονίζουν και να πάρετε μια βαθιά ανάσα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ Θα έχετε την τάση να αναλαμβάνετε ευθύνες ή επιπλέον εργασία, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες σας. Καλύτερα να απορρίψετε κάποια δουλειά και να είστε εμπρόθεσμοι, παραδίδοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα, παρά να αγχώνεστε και να παρουσιάσετε τελικά κάτι μέτριο ή ελλιπές. Θα χρειαστεί επίσης να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας και με την φυσική σας κατάσταση. Ίσως είναι καιρός να αλλάξετε διατροφικές συνήθειες και να εντάξετε την άσκηση στην ζωή σας για να προλάβετε τα δύσκολα…

ΙΧΘΕΙΣ Ίσως να έρθει κατά την διάρκεια της μέρας η πολυπόθητη αναγνώριση των προσπαθειών σας στον επαγγελματικό τομέα και να εκφραστεί αυτό μέσα από μια μισθολογική αύξηση, μια προαγωγή ή με την μετακίνηση σας σε μια καλύτερη θέση εργασίας. Η περίοδος ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση για επικαιροποίηση των επαγγελματικών σας σχεδίων, ειδικά μετά και τις τρέχουσες εξελίξεις.