Απεργία 13 Μαΐου: Παραλύει το δημόσιο, τι ισχύει για σχολεία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, καθώς η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία που αναμένεται να επηρεάσει ευρέως τη λειτουργία του Δημοσίου και βασικών υπηρεσιών.

Η 24ωρη πανελλαδική απεργία εντάσσεται στο πλαίσιο διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων για αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται:

η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με βάση το αυξημένο κόστος ζωής

η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών,

η ενίσχυση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων

Επίσης οι δημόσιοι υπάλληλοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, όπως ο νέος πειθαρχικός κώδικας κ.α.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Στην απεργία συμμετέχουν συνδικάτα και ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα, ενώ κάλεσμα έχει απευθυνθεί σε εργαζόμενους σε πολλούς κλάδους, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες «παράλυσης» σε υπηρεσίες του κράτους.

Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Παρότι στην απεργία συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, τα σχολεία δεν αναμένεται να παραμείνουν πλήρως κλειστά.

Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά, ωστόσο:

η λειτουργία των σχολικών μονάδων θα εξαρτηθεί από το ποιοι εκπαιδευτικοί θα απεργήσουν

ενδέχεται να υπάρξουν κενά ή τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Η εικόνα θα διαμορφωθεί τελικά σε επίπεδο κάθε σχολείου.

Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια.

Με βάση προηγούμενες κινητοποιήσεις:

ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις

κάποια μέσα μπορεί να λειτουργήσουν μόνο συγκεκριμένες ώρες

δεν αποκλείονται πλήρεις διακοπές σε ορισμένα δίκτυα

Συνιστάται στους πολίτες να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις πριν από κάθε μετακίνηση.