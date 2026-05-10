Πάτρα: Η χαμηλή νέφωση «κατάπιε» τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου -ΦΩΤΟ

Ένα μοναδικό σκηνικό δημιούργησε η πολύ χαμηλή νέφωση που επικράτησε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Πατραϊκού, χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες από το Αντίρριο .

Η Πάτρα φαινόταν σκεπασμένη από ένα πυκνό πέπλο ομίχλης πάνω από τη θάλασσα, ενώ η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου σχεδόν εξαφανίστηκε μέσα στα σύννεφα, δημιουργώντας ένα απόκοσμο αλλά μαγευτικό τοπίο.

Οι εικόνες αποτυπώνουν ένα σπάνιο φαινόμενο, με τη χαμηλή νέφωση να καλύπτει μεγάλο μέρος του θαλάσσιου ορίζοντα και να μεταμορφώνει το πρωινό σκηνικό σε ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα.