Πάτρα: Η χαμηλή νέφωση «κατάπιε» τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου -ΦΩΤΟ

Εντυπωσιακές εικόνες από το Αντίρριο με τη θάλασσα να χάνεται μέσα στα σύννεφα
Ένα μοναδικό σκηνικό δημιούργησε η πολύ χαμηλή νέφωση που επικράτησε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Πατραϊκού, χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες από το Αντίρριο .
Η Πάτρα φαινόταν σκεπασμένη από ένα πυκνό πέπλο ομίχλης πάνω από τη θάλασσα, ενώ η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου σχεδόν εξαφανίστηκε μέσα στα σύννεφα, δημιουργώντας ένα απόκοσμο αλλά μαγευτικό τοπίο.
Οι εικόνες αποτυπώνουν ένα σπάνιο φαινόμενο, με τη χαμηλή νέφωση να καλύπτει μεγάλο μέρος του θαλάσσιου ορίζοντα και να μεταμορφώνει το πρωινό σκηνικό σε ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr