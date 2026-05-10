Πάτρα: Σύλληψη μετά από άσκοπους πυροβολισμούς

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από περιστατικό άσκοπων πυροβολισμών που σημειώθηκε στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πυροβόλησε χωρίς αιτία σε περιοχή της πόλης και στη συνέχεια να αποχώρησε με αυτοκίνητο από το σημείο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στον χώρο του περιστατικού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κάλυκες κρότου. Ακολούθησε έρευνα στην οικία και στο όχημα του συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν ακόμη δύο κάλυκες κρότου, καθώς και δύο κυνηγετικά όπλα.

Μάλιστα, το ένα από τα όπλα ήταν γεμάτο, καθώς στη θαλάμη του υπήρχαν δύο φυσίγγια. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές