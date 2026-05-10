Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησαν και πέταξαν τη σορό του στον Λουδία

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο άνδρες πυροβόλησαν μέχρι θανάτου το θύμα και στη συνέχεια πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία.

Η δολοφονία έγινε στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, όταν οι 3 άνδρες επισκέφτηκαν σπίτι δύο Ρομά. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, οι 3 Έλληνες ξεκίνησαν να λογομαχούν

Οι άνδρες πήραν την σορό και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προσπαθώντας να κρύψουν τα ίχνη τους.

Πολίτης που άκουσε τους πυροβολισμούς και είδε μυστήριες κινήσεις στο εν λόγω σπίτι, ενημέρωσε αμέσως την ΕΛΑΣ με άνδρες της αστυνομίας να ξεκινούν επί τόπου έρευνα.

Λίγη ώρα μετά, εντόπισαν τους δύο δράστες οι οποίοι ομολόγησαν τόσο τη δολοφονία, όσο και το ότι πέταξαν τη σορό στον ποταμό.

Οι αρχές τους πέρασαν αμέσως χειροπέδες ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό της σορού.