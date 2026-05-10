Το video game, η λύρα και ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου στην εμφάνιση του Ακύλα για τη Eurovision

Την Τρίτη 12 Μαΐου ο Ακύλας θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα και θα τραγουδήσει το «Ferto», διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Ο τραγουδιστής έχει προσπαθήσει να κρατήσει κρυφό το μεγαλύτερο μέρος της εμφάνισής του, ωστόσο κυκλοφόρησαν στοιχεία που κάνουν λόγο για ένα video game αλλά και την εμφάνιση μίας λύρας, ενώ αποκαλύπτουν και τον ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» ο Ακύλας θα ξεκινήσει το act του πατώντας ένα «πλήκτρο» εκκίνησης «Start» στην οθόνη, δίνοντας την αίσθηση πως αρχίζει ένα video game. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το σκηνικό με το τούνελ και τους καθρέφτες, όπως έχει αποκαλυφθεί μέσα από το βίντεο της δεύτερης πρόβας του στο στάδιο Stadthalle, αλλά και οι χορευτές του.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, θα παρουσιαστεί και μία λύρα, η οποία θα ξυπνήσει αναμνήσεις από το act της Έλενας Παπαρίζου το 2005. Θα ακολουθήσει ένα σκηνικό κατά το οποίο ο Ακύλας θα φαίνεται σαν να περνά μέσα από διαφορετικά δωμάτια και σε ένα από αυτά θα βρίσκεται ένα πρόσωπο ντυμένο στα χρυσά, συμβολίζοντας τα χρήματα. Σε άλλο δωμάτιο θα εμφανιστεί η Παρθένα Χοροζίδου ως influencer, με την ίδια να φωτογραφίζεται διαρκώς, ενώ ο χώρος πίσω της θα είναι γεμάτος με πορτρέτα της. Αμέσως μετά, βγαίνοντας από τα δωμάτια, ο τραγουδιστής θα τραγουδήσει τους στίχους για τη μητέρα του.

