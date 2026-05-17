Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Ανδρόνικος, Ανδρονίκη (των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων)Ιουνία, ΓιουνίαΣόλων, Σόλωνας, Σολόχων (του Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος)
Θρησκευτική Σημασία & Κινητές Εορτές
Η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία το 2026 καθώς συμπίπτει με μια σημαντική κινητή εορτή:Κυριακή του Τυφλού: Είναι η πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα, αφιερωμένη στο θαύμα της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού από τον Χριστό.Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας: Τιμάται η μνήμη των δύο Αποστόλων από τον κύκλο των Εβδομήκοντα.Αγίου Σολόχωνος: Τιμάται η μνήμη του μάρτυρος από την Αίγυπτο.
Σημείωση: Την ίδια ημέρα, 17 Μαΐου, είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr