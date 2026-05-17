Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Μαΐου

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Ανδρόνικος, Ανδρονίκη (των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων)Ιουνία, ΓιουνίαΣόλων, Σόλωνας, Σολόχων (του Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος)

Θρησκευτική Σημασία & Κινητές Εορτές

Η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία το 2026 καθώς συμπίπτει με μια σημαντική κινητή εορτή:Κυριακή του Τυφλού: Είναι η πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα, αφιερωμένη στο θαύμα της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού από τον Χριστό.Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας: Τιμάται η μνήμη των δύο Αποστόλων από τον κύκλο των Εβδομήκοντα.Αγίου Σολόχωνος: Τιμάται η μνήμη του μάρτυρος από την Αίγυπτο.

Σημείωση: Την ίδια ημέρα, 17 Μαΐου, είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών.