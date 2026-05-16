Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Μαΐου

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια πολύ γνωστή ονομαστική εορτή που να περιλαμβάνει κοινά ελληνικά ονόματα.

Θρησκευτική Σημασία

Την ημέρα αυτή η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίου Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.Οσίου Θεοδώρου του Ηγιασμένου.Αγίου Νικολάου του Α' του Μυστικού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.Αγίων Μαρτύρων Αύδα και Αυδιησού των Επισκόπων και των συν αυτοίς.Αγίου Βουκασίνου του Οσιομάρτυρος.

Αν και ο Άγιος Αλέξανδρος τιμάται σήμερα, οι περισσότεροι με αυτό το όνομα συνηθίζουν να γιορτάζουν στις 30 Αυγούστου.

Παρομοίως, οι «Θεόδωροι» γιορτάζουν συνήθως την ημέρα των Αγίων Θεοδώρων (κινητή εορτή) ή στις 17 Φεβρουαρίου.