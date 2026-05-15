Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο , γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλλειος (του Οσίου Αχιλλίου, Επισκόπου Λαρίσης)Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος (του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου)Καλή, Κάλη (της Οσίας Καλής)Βάρβαρος (του Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλύτου)
Θρησκευτική Σημασία & Παγκόσμιες Ημέρες
Την ημέρα αυτή η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Οσίου Αχιλλίου, Επισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού (Πολιούχος της Λάρισας).Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, ιδρυτή του κοινοβιακού μοναχισμού.Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλύτου.Οσίας Καλής.
Επίσης, η 15η Μαΐου είναι καθιερωμένη ως:Διεθνής Ημέρα Οικογένειας.Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης.
