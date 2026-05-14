Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Μαΐου

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Αριστοτέλης, Τέλης, Αριστοτελία (των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου)Ισίδωρος, Σιδέρης, Ισιδώρα, Δώρα (του Αγίου Ισιδώρου του εν Χίω)Θεράπων (του Αγίου Θεράποντος)Λέανδρος

Θρησκευτική Σημασία

Την ημέρα αυτή η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίου Ισιδώρου του Μάρτυρος του εν Χίω.Αγίου Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου.Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων.Αγίου Λεοντίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Επίσης, η 14η Μαΐου αποτελεί την ημέρα απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής.