Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Μαΐου

Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:Γλυκερία, Γλυκερή, Γλυκέρω, Γλυκερίτσα (της Αγίας Γλυκερίας)Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα (του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού)

Θρησκευτική Σημασία

Την ημέρα αυτή η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίας Γλυκερίας της ΜάρτυροςΟσίου Σεργίου του ΟμολογητούΟσίου Παυσικάκου, Επισκόπου ΣυνάδωνΟσίου Ευθυμίου του Νέου, κτήτορα της Μονής Ιβήρων, και των Ιβηριτών Οσιομαρτύρων

Σημείωση: Αν και ορισμένες πηγές αναφέρουν επίσης το όνομα Αριστοτέλης, η κύρια εορτή του είναι την επόμενη ημέρα, 14 Μαΐου