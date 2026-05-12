Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαΐου

Την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, έχουν την ονομαστική τους εορτή οι:Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία (του Αγίου Επιφανείου, Επισκόπου Κύπρου)Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Δωρούλα (του Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις)Γερμανός, Γερμανία (του Αγίου Γερμανού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως)

Θρησκευτική Σημασία & Παγκόσμιες Ημέρες

Κατά την ημέρα αυτή τιμάται η μνήμη των:Αγίου Επιφανείου, Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου.Αγίου Γερμανού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.Οσίου Θεοδώρου του εν Κυθήροις ασκήσαντος.

Επίσης, η 12η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής Ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων