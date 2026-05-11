Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ (του Αγίου Αργυρίου του Επανομίτου)Αρμόδιος, Αρμόδης (του Αγίου Αρμοδίου)Μεθόδιος, Μεθοδία (των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου)Κύριλλος Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Όλια (της Αγίας Ολυμπίας)Ασημίνα
Θρησκευτική Σημασία
Την ημέρα αυτή η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίου Μωκίου του Ιερομάρτυρος.Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Φωτιστών των Σλάβων.Αγίου Αργυρίου του Επανομίτου (Νεομάρτυρας).
Αγίας Ολυμπίας της Οσιομάρτυρος.Εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης (Γενέθλιον της Πόλεως).
