Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαΐου

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ (του Αγίου Αργυρίου του Επανομίτου)Αρμόδιος, Αρμόδης (του Αγίου Αρμοδίου)Μεθόδιος, Μεθοδία (των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου)Κύριλλος Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Όλια (της Αγίας Ολυμπίας)Ασημίνα

Θρησκευτική Σημασία

Την ημέρα αυτή η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίου Μωκίου του Ιερομάρτυρος.Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Φωτιστών των Σλάβων.Αγίου Αργυρίου του Επανομίτου (Νεομάρτυρας).

Αγίας Ολυμπίας της Οσιομάρτυρος.Εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης (Γενέθλιον της Πόλεως).