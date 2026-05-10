Κυψέλη: Οδηγοί μηχανών λογομάχησαν, ο ένας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλον

Επεισόδιο με έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη
Πυροβολισμός μετά από φραστικό επεισόδιο οδηγών στην Κυψέλη, ένας τραυματίας στο κάτω άκρο
Επεισόδιο με χρήση όπλου σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη, στην οδό Αλφείας 1, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών δικύκλων. Η αντιπαράθεση είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός λευκού σκούτερ να πυροβολήσει τον άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στο κάτω άκρο. Ο τραυματισμός αφορά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πόδι του παθόντος.
Στο δίκυκλο του τραυματία επέβαινε και γυναίκα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός της.
