Moments: Ο Τάκης Ζαχαράτος συγκινήθηκε γυρνώντας πίσω στα νεανικά του χρόνια στην Πάτρα

Ο κεντρικός καλεσμένος στο νέο επεισόδιο για το Moments ήταν ο Τάκης Ζαχαράτης, όπως είδαμε το βράδυ του Σαββάτου στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, όπου και συνάντησε τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής σε σημαντικές στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής, ωστόσο, ο δημοφιλής περφόρμερ έμελλε να καταρρεύσει συναισθηματικά και να ξεσπάσει σε δάκρυα.

Κι αυτό μιας και ο Τάκης Ζαχαράτος γύρισε πίσω στα νεανικά του χρόνια στην Πάτρα, για να μοιραστεί αναμνήσεις από την εποχή που δούλευε σαν κομμωτής, αλλά μια έκπληξη του προκάλεσε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση.

Ο λόγος για την 95χρονη πρώην πελάτισσα και μετέπειτα μοδίστρα του, Βάσω Στεφανοπούλου η οποία και μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για εκείνον προκαλώντας του με μιας δάκρυα.

“Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Δεν τον αλλάζω με τα παιδιά μου, τόσο πολύ τον αγαπάω” επισήμανε, μεταξύ άλλων, η κυρία Βάσω.

“Αχ Βάσω μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ! Σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ” αναφώνησε, σκουπίζοντας τα μάτια του, ο καλεσμένος της Ζέτας Μακρυπούλια για να προσθέσει τα εξής στο νέο επεισόδιο του Moments στον ΑΝΤ1.

“Υπέροχη. Οπωσδήποτε θα πάω να κάνω αυτό που της έχω τάξει. Μαζί με την κυρία Ελένη, σ’ αυτή τη βεράντα στου Μαρούδα που πήγαινα, πήγαινε ένας τρελός και τους έλεγε… θα ράψουμε τώρα. Ό,τι τρέλα, χτενίσματα της Αλίκης (σ.σ. Βουγιουκλάκη), τα πάντα”.

Με τα αναφιλητά να διακόπτουν την περιγραφή του, ο Τάκης Ζαχαράτος συμπλήρωσε με χιούμορ “συγνώμη! Πάει ο στόκος”.

“Είμαι πάρα πολύ τυχερός που συνάντησα ανθρώπους, όπως η κυρία Βάσω και τα κορίτσια μου εδώ, που κατάλαβαν την τρέλα μου και κατάλαβαν ότι βλέπω την ζωή σαν παιχνίδι. Μου επέτρεψαν να παίξω και αυτές να παίξουν μαζί μου, τις ευχαριστώ πάρα πολύ”.