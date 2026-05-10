Πάτρα: Στις φλόγες δίκυκλα μέσα στη νύχτα

Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς
Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα δίκυκλα, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή εγκαταστάσεις.
Από τις φλόγες τα μηχανάκια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.
